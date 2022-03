F1 Bahrain, Apoteosi Ferrari: RadioBox 4x04 live stasera alle 19.00

La prima gara del Mondiale 2022 di Formula 1 si apre con una pesantissima doppietta Ferrari. In Bahrain, il Cavallino si conferma dunque non soltanto competitivo al vertice, ma anche in grado di portare a casa la vittoria e di lottare per il titolo F1. Il pacchetto composto da aerodinamica, motore, piloti, strategie e meccanici ha dunque funzionato alla perfezione, ma sarà questo il trend dell’intero campionato?

RADIOBOX 4X04 Di questo e tanto altro, passando per i dolori di Red Bull e Mercedes, ma anche dal disastro McLaren e da un primo, parziale, commento sulla nuova era della Formula 1 a effetto suolo, parliamo nell’episodio numero 4 della quarta stagione di RadioBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 22 marzo 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/03/2022