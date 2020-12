POSITIVO & POSITIVO La Formula 1 archivia il primo weekend di Sakhir con livelli altissimi di tensione nervosa. Da un lato, il sollievo per l’esito positivo del terribile incidente di Romain Grosjean, risoltosi solo con un grande spavento e con qualche bruciatura alle mani e alle caviglie. Dall’altro, l’esito positivo del… tampone effettuato da Lewis Hamilton nella mattinata di ieri, che ci porta alla vigilia del penultimo Gp della stagione con la certezza di non vedere in pista nel GP di Sakhir il sette volte campione del mondo.

RADIOBOX 54 Di questo e tanto altro, passando dall’annuncio di Nikita Mazepin in Haas nel 2021 all’analisi della situazione classifica in Formula 2, con Mick Schumacher a un soffio dal laurearsi campione della categoria cadetta, parliamo nella puntata numero 54 del nostro podcast RadioBox. Insieme a noi il pilota e commentatore tecnico per Sky Sport, Marcello Puglisi. Come al solito, ampio spazio per interagire in diretta: la puntata 54 di RadioBox è trasmessa live su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV e sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 19.00 di martedì 1 dicembre. Dopo la diretta, l’episodio sarà anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!