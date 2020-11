PROMOSSI E BOCCIATI Il Gran Premio del Portogallo vinto da Miguel Oliveira ha messo un punto sul motomondiale 2020. Una stagione strana, stranissima, ricca di sorprese e defezioni, che si è conclusa con l’incoronazione a di Joan Mir, seguito sul tetto del mondo delle categorie minori dai pari età (tutti classe ’97) Enea Bastianini, per la Moto2, e Albert Arenas, per la Moto3. Una stagione che porta con sé anche una lunga lista di sconfitti che, per motivi vari, avrebbero potuto ambire al trono conquistato con merito dal giovane spagnolo di casa Suzuki e che, invece, si trovano a guardarlo dal basso della classifica.

