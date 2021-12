GP Abu Dhabi 2021, The Last Dance: RadioBox 3x34 live stasera dalle 19.00

La bellissima lotta tra Max Verstappen e Lewis Hamilton si chiude con un GP Abu Dhabi pirotecnico, pieno di emozioni e capovolgimenti di fronte. Alla fine, a spuntarla, con merito per quanto mostrato nel corso della stagione, ma anche con una bella dose di fortuna, è stato il pilota olandese della Red Bull, che porta così a casa il primo titolo mondiale della carriera in Formula 1. Non senza veleni e polemiche, a causa della gestione non impeccabile della Direzione gara guidata da Michael Masi, che ha letteralmente fatto infuriare la Mercedes e Toto Wolff.

F1 GP Abu Dhabi 2021, Yas Marina: il sorpasso decisivo di Verstappen (Red Bull) su Hamilton (Mercedes)

RADIOBOX 3X34 Di questo e tanto altro ancora, con un’analisi dei top e dei flop di questa indimenticabile stagione Formula 1 2021, parliamo nell’episodio 34, l’ultimo della terza stagione di RadioBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 14 dicembre 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

Pubblicato da Salvo Sardina, 14/12/2021