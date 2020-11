SETTEBELLO! La Mercedes trionfa anche a Imola con una doppietta che recita sempre il solito copione: Lewis Hamilton, alla vittoria numero 93 in carriera, 29 su circuiti diversi, seguito a distanza siderale da Valtteri Bottas e da tutti gli altri. E mentre il britannico è inarrestabilmente lanciato verso il settimo titolo mondiale, la casa di Stoccarda già celebra la matematica certezza del mondiale costruttori numero 7 sui 7 assegnati nell’epoca dei motori turbo-ibridi. Il che costituisce anche un record come striscia vincente più lunga di sempre, primato soffiato ancora una volta alla Ferrari dell’epoca Schumacher. Le parole di Lewis però addensano di dubbi l’atmosfera della festa ai box: pretattica per strappare un contratto vantaggioso, o ci sono davvero alternative alla sua, fin qui data per scontata, permanenza nel 2021 e oltre con le Frecce d’argento?

RADIOBOX #50 Tema che snoccioliamo nella puntata numero 50 di RadioBox, dove ovviamente analizziamo anche tutti i fatti del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020: dal ritorno della spettacolare Imola, ai progressi (o no?) della Ferrari, passando per il podio di Ricciardo che infiamma ulteriormente la battaglia nel gruppo di mischia per il terzo posto della classifica costruttori. Insieme a noi, ospite speciale è Alberto Sabbatini, per tanti anni direttore di Autosprint e oggi tra le firme più note del motorismo sportivo, da poco in libreria con “Senna, la magia della perfezione”, edito da Kennes. Come al solito, ampio spazio per interagire in diretta: la puntata 50 di RadioBox è trasmessa live su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV e sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 19.00 di martedì 3 novembre. Dopo la diretta, poi, la puntata sarà anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!