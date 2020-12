VINCITORI E VINTI Un weekend che poteva sembrare povero di temi di interesse si è improvvisamente infiammato con la positività al Covid-19 di Lewis Hamilton. George Russell, da ultima ruota del carro Mercedes, ha condotto autorevolmente il GP di Sakhir per larghi tratti di gara prima di essere tradito da un cambio gomme disastroso e da una foratura che gli hanno portato via un probabile successo. Ad approfittarne è stato così Sergio Perez, vincitore a sorpresa della prima gara dopo 190 Gp di digiuno, anche se i titoli restano tutti per il giovane George, capace di annichilire la concorrenza dell’esperto compagno di squadra Valtteri Bottas.

RADIOBOX #55 Di questi e dei tanti altri temi caldi del weekend di Sakhir, passando ovviamente per l'errore di Charles Leclerc che è costato il ritiro a Max Verstappen e per il trionfo di Mick Schumacher in Formula 2, parliamo nella puntata numero 55 del nostro podcast RadioBox.