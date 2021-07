STREET FIGHTER Come i protagonisti del celebre videogioco di lotta, Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno portato a un livello superiore la propria battaglia in pista. A Silverstone, i due sono protagonisti di un contatto ad altissima tensione (e velocità) che era nell’aria da tempo e che non ha sorpreso nessuno. Il clamoroso schianto dell’olandese contro le barriere esterne alla Copse apre adesso molti interrogativi sul prosieguo del mondiale, con una sfida numericamente riaperta dall’idolo del pubblico di casa e che certamente sarà ancora più tirata e senza esclusione di altri colpi più o meno leciti.

RADIOBOX 3X19 Della lotta al vertice ma anche delle belle prestazioni di una Ferrari che ha accarezzato il sogno vittoria con Leclerc, senza dimenticare un commento sul nuovo format del weekend che ci ha portato, per la prima volta in 71 anni di storia del mondiale, a vivere due gare in un solo fine settimana, parliamo nell’episodio 19 della terza stagione del nostro video-podcast. Insieme a noi, gradito ospite è il collega Roberto Gurian, stimato giornalista dell’automotive e telecronista della Formula 1 sulla Radiotelevisione Svizzera Italiana. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 20 luglio 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!