Fine settimana di ponte con la festa di Tutti i Santi, fine settimana di riposo per le principali categorie motoristiche. La Formula 1 tornerà in pista il prossimo weekend con l'attesissimo GP del Messico che vedrà un nuovo appassionante duello tra la Mercedes di Lewis Hamilton - adesso attardato di 12 punti in classifica Piloti - e la Red Bull di Max Verstappen su un terreno teoricamente amico per l'olandese, che ha già trionfato sul circuito Hermanos Rodriguez nel 2017 e nel 2018. Nel prossimo fine settimana ci sarà un piatto ricchissimo, con il ritorno anche della MotoGP, che sulla bellissima pista di Portimao disputa la penultima tappa della stagione.

F1, GP Stati Uniti 2021: Max Verstappen in lotta con Lewis Hamilton

LIVE MARTEDI 9/11 Tantissima carne al fuoco, dunque, anche per RadioBox, che si prende un turno di stop e torna in diretta martedì 9 novembre 2021, sempre alle 19.00 per il commento dei principali fatti del weekend motoristico. Non mancate! RadioBox è il video podcast di MotorBox sul mondo del motorsport. Condotto da Alberto Saiu con Luca Manacorda, Salvo Sardina e Simone Valtieri dalla redazione sportiva di MotorBox, la trasmissione è in trasmessa live su Facebook, YouTube e Twitch tutti i martedì alle ore 19.00, ma anche su Spotify in versione solo audio dopo la fine della diretta.

Pubblicato da Salvo Sardina, 02/11/2021