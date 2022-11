F1 Messico, tra dubbi e certezze: RadioBox podcast episodio 4x23, live stasera alle 18.00

Max Verstappen non si ferma più. E, dopo la vittoria aritmetica del titolo Piloti a Suzuka e di quello Costruttori a Austin, a Città del Messico l’olandese porta a casa anche il record del maggior numero di vittorie in una sola stagione (14, per adesso). Una vera e propria certezza di questo campionato, che tra Interlagos e Yas Marina potrà ancora più estendere il primato, pensando già a un 2023 che non sarà granché condizionato dalla penalità inflitta alla Red Bull – da molti considerata piuttosto blanda – per l’infrazione del budget cap.

F1 GP Messico 2022, Città del Messico: il podio con Max Verstappen, Sergio Perez (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes)

RADIOBOX 4X23 Ma il weekend del GP Messico non è stato solo di certezze, ma anche di dubbi: come quelli della Ferrari, che si risveglia terza forza in un fine settimana da dimenticare, o come quelli della Mercedes, che si arrovella sulla scelta strategica che ha impedito a Hamilton e Russell di giocarsela fino in fondo. Di questo e tanto altro ancora, parliamo nella puntata numero 23 della quarta stagione di RadioBox, insieme al collega giornalista Antonio Caruccio.

F1 2022, GP Messico: Carlos Sainz e Charles Leclerc

MERCOLEDÌ 2, ORE 18.00 Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch eccezionalmente alle 18.00 di stasera, mercoledì 2 novembre 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di mercoledì 2 novembre 2022

Pubblicato da Salvo Sardina, 02/11/2022