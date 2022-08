F1 GP Belgio, Sparare sulla (croce) Rossa: RadioBox podcast, l'episodio 4x17 live alle 19.00

La Red Bull non tira i remi in barca e, anzi, continua a correre più veloce che mai. Sulla mitica pista di Spa-Francorchamps, Max Verstappen vince partendo dalla quattordicesima casella in griglia, mostrando un dominio inedito in questa stagione: una situazione contingente o il preludio di un finale di stagione in cui la RB18 e l'olandese lasceranno soltanto le briciole agli avversari della Ferrari?

F1 2022, GP Belgio: i meccanici Red Bull festeggiano Max Verstappen

RadioBox F1 podcast, la puntata di martedì 30 agosto 2022

Pubblicato da Salvo Sardina, 30/08/2022