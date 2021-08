Il video-podcast

F1 NELLA BUFERA Il mondiale di Formula 1 è ripartito da Spa dopo la pausa estiva in un weekend che, di agostano, ha avuto ben poco. A ben vedere, la ripartenza è stata solo sul piano dei risultati e dei punti assegnati, ma non su quello della competizione, vista la decisione della Direzione gara di fermare tutto dopo solo tre giri in regime di Safety Car, quelli minimi sufficienti ad assegnare almeno la metà dei punti a disposizione. E se niente si può dire sulle condizioni meteo, proibitive per una categoria sempre più idrofoba, lo stesso non può farsi sulla gestione dell’emergenza da parte dei vertici Fia e Liberty Media: comprensibili le ragioni economiche alle spalle di un Gran Premio di Formula 1, ma davvero non si poteva fare a meno di assegnare un punteggio falsato in una gara che, a conti fatti, non c'è mai stata?

F1 GP Belgio 2021, Spa: la (non) partenza della gara

VEDI ANCHE

RADIOBOX 3X22 Di questo e tanto altro parliamo nella puntata numero 22 della terza stagione di RadioBox, senza dimenticare una panoramica sul mondiale MotoGP sempre più nelle mani del francese Fabio Quartararo. Nostro gradito ospite, il giornalista e inviato de La Stampa, appena rientrato in Italia dal diluvio di Spa-Francorchamps, Stefano Mancini. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 31 agosto 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!