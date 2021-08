TORMENTI ESTIVI Il trittico di inizio estate, con la tripletta di successi di Max Verstappen tra Francia, Stiria e Austria, aveva indirizzato il campionato sempre più verso Milton Keynes, cittadina alle porte di Londra dove ha sede la Red Bull. Ai grandi rivali della Mercedes, capitanati da Lewis Hamilton e da una buona dose di fortuna, sono bastati soltanto due weekend, quelli del GP di Gran Bretagna e Ungheria non solo per annullare gli oltre 30 punti di ritardo in classifica, ma anche per riportarsi in vetta al mondiale: con ben 8 lunghezze di vantaggio, è infatti proprio il sette volte iridato ad andare in ferie da primo della classe. Il tutto, non senza ulteriori polemiche che probabilmente ci tormenteranno per tutta la pausa, visto che l’asso olandese è stato, per la seconda gara di fila, messo fuori gioco al primo giro da una Mercedes (stavolta quella di Valtteri Bottas).

RADIOBOX 3X21 Del clamoroso botto al via, ma anche della bella favola di Esteban Ocon aiutato da Fernando Alonso a portare a casa il primo successo della carriera in F1 e delle sfortunate vicende degli uomini Ferrari e di Sebastian Vettel – squalificato al termine del Gp a causa di un'irregolarità tecnica