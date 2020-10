CHI VUOL ESSERE IRIDATO Nella settimana in cui la Formula 1 è rimasta ferma per uno degli ultimi weekend di riposo prima del rush finale, la MotoGP vola ad Alcaniz per la prima di due gare sul Motorland di Aragon. La tempesta perfetta orchestrata dagli uomini di casa Suzuki Ecstar, che centrano la vittoria con Alex Rins e prendono la leadership della classifica iridata con il giovanissimo Joan Mir. Il maiorchino, pur senza vincere neanche una gara, sta facendo della costanza di rendimento il suo piatto forte ed è adesso un serio contendente di Fabio Quartararo per il titolo. Chi vincerà?

Di questo e tanto altro ancora, passando ovviamente per le vicende legate al campionato di Andrea Dovizioso e di Valentino Rossi, ma anche dalla Formula 1 - con le ultime novità in tema di mercato piloti e aggiornamenti della situazione di casa Ferrari – parliamo nel nuovo episodio del nostro podcast settimanale.