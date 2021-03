OLTRE I LIMITI La Formula 1 torna in pista regalandoci un Gran Premio decisamente spettacolare. In Bahrain, il circus ci porta finalmente un bel duello per la vittoria tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, vinto in extremis (e, incredibilmente, quasi a sorpresa) dal sette volte campione del mondo della Mercedes. Alla fine di una battaglia strategica, il Re della F1 ha portato a casa i primi 25 punti della stagione, annullando il primo set point pur con una macchina globalmente inferiore alla Red Bull del rivale olandese.

RADIOBOX 3X04 RadioBox è ancora una volta live per parlare del bel duello per la vittoria ma anche di tutto quanto è successo alle spalle della coppia in lizza per il primo posto, analizzando le prestazioni delle Ferrari di Leclerc e Sainz, ma anche di un Vettel fin troppo brutto per essere vero. Il tutto con la solita competenza e passione, ma senza prendersi mai troppo sul serio. RadioBox torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla nostra pagina Facebook e sul nuovo profilo Twitch. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Appuntamento alle 19.00 di stasera, martedì 30 marzo 2021. Potete mancare?