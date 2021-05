JACK-2-BACK Anche a Le Mans la Ducati si conferma al vertice del Motomondiale e la quinta gara della stagione MotoGP 2021 si chiude con una bella doppietta dei piloti di Borgo Panigale. Dopo un lungo digiuno, Jack Miller porta a casa il secondo successo di fila, mentre il compagno di squadra Pecco Bagnaia conclude alle spalle di Fabio Quartararo e perde per un solo punto la leadership del campionato in favore del francesino della Yamaha.

MOTOGP E NON SOLO In una puntata 11 ampiamente dedicata alle due ruote affrontiamo insieme al giornalista e inviato de La Repubblica, Massimo Calandri, i temi caldi del MotoGP di Francia passando anche dalla situazione di Valentino Rossi, del suo futuro team con Ducati senza dimenticarci di un Marc Marquez che, prima della caduta, ci ha a tratti ricordato i fasti del passato pre-infortunio. Spazio anche per la F1, che modifica ancora il calendario e ci ripropone il back-to-back con due gare al Red Bull Ring.

RADIOBOX 3X11 Con il solito tono scanzonato, sfidiamo la pista scivolosa e le condizioni meteo avverse nel nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa, che torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 18 maggio 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!