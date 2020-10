“IO SONO LEGGENDA” Alla fine il destino ha deciso che Lewis Hamilton dovesse raggiungere Michael Schumacher a quota 91 successi, in cima alla lista dei recordman di vittorie della Formula 1, proprio sul circuito di casa del campione di Kerpen. Ma il Nurburgring non solo consacra definitivamente alla storia – qualora ce ne fosse ancora bisogno – il pilota più dominante di quest’epoca, ma consente alla Renault di tornare sul podio 9 anni dopo l’ultima volta. Delusione invece per gli uomini della Ferrari, che raccolgono un misero settimo posto con Charles Leclerc vanificando le buone impressioni delle qualifiche.

