F1 Brasile, Fratelli Coltelli: RadioBox podcast episodio 4x24

Il Mondiale F1 2022 è ormai agli sgoccioli, ma continua a regalare emozioni, spettacolo e temi di discussione. Archiviato il soporifero GP del Messico, a Interlagos torna lo show, con la vittoria di George Russell e la doppietta di una rediviva Mercedes. In Brasile, però, è anche la Ferrari – oggi di nuovo al centro del palcoscenico per la notizia della possibile chiusura del rapporto con Mattia Binotto – a mostrare i muscoli, con la prova più convincente della F1-75 dalla pausa estiva in poi.

F1 GP Brasile 2022, Interlagos: Max Verstappen e Sergio Perez (Red Bull Racing)

RADIOBOX 4X24 Ma la gara di San Paolo è stata anche e soprattutto quella dei “fratelli coltelli”, con la polemica divampata all’improvviso all’interno del box Red Bull, che apre una questione tra Max Verstappen e Sergio Perez che sembrava sepolta da mesi. Di questo e tanto altro parliamo nell’episodio numero 24 della quarta stagione di RadioBox. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 15 novembre 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di martedì 15 novembre 2022

Pubblicato da Salvo Sardina, 15/11/2022