F1 Monza, tutti in Fi(l)a: RadioBox podcast episodio 4x19 live stasera alle 19.00

Cambiano le piste e le condizioni di contorno, ma il risultato rimane sempre lo stesso: anche a Monza, nel GP di casa per la Ferrari, a vincere è stato Max Verstappen. Un successo che porta l’olandese a +116 punti su Charles Leclerc e che gli darà già a Singapore la chance per laurearsi matematicamente campione: semplicemente impensabile qualche mese fa, dopo i ritiri in Bahrain e Australia. E il Cavallino? Da un lato centra la pole e torna a lottare davanti alla marea rossa, ma dall’altro non può che essere considerato il vero team sconfitto della stagione. Specie se consideriamo le prestazioni assolute di una F1-75 comunque molto competitiva almeno fino alla pausa di metà campionato.

Pubblicato da Salvo Sardina, 13/09/2022