RIMETTE LE ALI Red Bull profeta in patria a Spielberg, con Max Verstappen che vince la quarta gara della stagione dominando in lungo e in largo, senza che il grande rivale Lewis Hamilton abbia alcuna possibilità di contrastarlo. E visto che la F1 torna a correre al Red Bull Ring anche nel prossimo weekend, i tifosi dell’olandese si fregano le mani immaginando un’altra possibile (comoda?) vittoria del loro beniamino. Ma è dunque davvero avvenuto il rivoluzionario sorpasso al vertice dopo 7 campionati di strapotere Mercedes?

RADIOBOX 3X17 In Austria, poi, l’altro tema caldo è la prestazione Ferrari, che riesce a ottimizzare la l’uso delle gomme in gara mostrando di saper sfruttare bene qualsiasi mescola dopo una qualifica deludente. Di questo e altro, come le polemiche tra Toto Wolff e Christian Horner sulle modifiche ai regolamenti a stagione in corso, parliamo nell’episodio 17 di RadioBox insieme a Giuliano Duchessa di Formu1a.uno. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 29 giugno 2021. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!