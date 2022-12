Ricchi premi e cotillon: RadioBox podcast episodio 4x26 live stasera alle 19.00

L’inverno è ormai alle porte, con la Formula 1 che si gode le vacanze anticipate preparandosi alla stagione 2023. Non senza incertezze e dubbi, soprattutto per quanto riguarda la Ferrari, il team più blasonato della griglia di partenza, che è in cerca di un successore pronto a rilevare l’infuocato trono del dimissionario Mattia Binotto. E mentre impazza il toto-team principal, è anche tempo per guardarsi indietro e analizzare il Mondiale F1 che abbiamo ancora una volta avuto il piacere di raccontarvi.

F1 GP Abu Dhabi 2022, Yas Marina: la festa di Max Verstappen (Red Bull Racing) | Foto: Twitter @RedBullRacing

RADIOBOX 4X26 Insomma, visto che il tempo vola quando ci si diverte, è arrivato il momento dell’ultimissima puntata di RadioBox, che torna in diretta per commentare l’affaire Binotto ma anche per assegnare gli Oscar del 2022. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa è live su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch alle 19.00 di stasera, martedì 6 dicembre 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di martedì 6 dicembre 2022

