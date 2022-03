F1 Test Barcellona, il ballo delle debuttanti: RadioBox 4x02 live mercoledì alle 19

La settimana di test a Barcellona ci ha dato le primissime indicazioni su quella che potrebbe essere la geopolitica del prossimo campionato del mondo di Formula 1. La Ferrari si scopre affidabile e macina più chilometri di tutti e così attira le curiosità dei rivali della Mercedes, che già la indicano come possibile favorita – Toto Wolff ha parlato della power unit del Cavallino indicandola come quella più potente del lotto – mentre Mattia Binotto, per il momento, abbassa le aspettative. Ma cosa si è capito davvero nella tre giorni di prove collettive al Circuit de Catalunya?

F1 Test Barcellona 2022: George Russell (Mercedes AMG F1) e Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

VEDI ANCHE

RADIOBOX 4X02 Di questo e tanto altro, analizzando anche la situazione Haas con lo sponsor Uralkali e la posizione di Nikita Mazepin sempre più in bilico per il conflitto Russia-Ucraina, parliamo nella puntata numero 2 della quarta stagione di RadioBox con i nostri due inviati in Spagna appena rientrati in redazione. Il nostro video-podcast sul mondo dei motori da corsa torna in diretta su MotorBox.com, sul canale YouTube MotorBox TV, sulla pagina Facebook MotorBox e sul nuovo profilo Twitch eccezionalmente alle 19.00 di domani sera, mercoledì 2 marzo 2022. L’episodio sarà poi anche disponibile on demand in versione solo audio su Spotify. Non mancate!

RadioBox F1 podcast, la puntata di mercoledì 2 marzo 2022

Pubblicato da Salvo Sardina, 01/03/2022