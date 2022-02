Test Barcellona 2022, Day-3: cronaca live in diretta dal Circuit of Catalunya

La stagione 2022 di F1 prende ufficialmente il via con le prime tre giornate di test invernali sul circuito di Barcellona: l'alba di una nuova era per la classe regina del motorsport, che fa finalmente entrare in vigore i rivoluzionari regolamenti tecnici basati sul concetto di ''effetto suolo'', che avremmo dovuto vedere già l'anno scorso prima del rinvio a causa Covid. Team e piloti dunque ripartono da un foglio bianco ed è per questo che le prime sessioni di prove sono particolarmente importanti, visto che è qui che si decide la direzione per lo sviluppo dei prossimi mesi (e anni). I test collettivi sono divisi in due turni da 4 ore, con le auto in pista dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 di mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 febbraio. E, come sempre, ve li raccontiamo live minuto per minuto su MotorBox grazie alla cronaca in diretta dei nostri inviati a Barcellona, Luca Manacorda e Simone Valtieri.

Sessione di test F1 Barcellona Day-3 live dalle 8.45 di venerdì 25 febbraio, seguila con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.