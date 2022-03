Daniel Ricciardo assente dai test in Bahrain, la McLaren spiega perché

CI PENSA LANDO Daniel Ricciardo non è tra i protagonisti dei test in Bahrain. Il pilota australiano è in Bahrain, ma le sue condizioni di salute non gli permettono di scendere in pista, e così i programmi del team britannico sono stati rivoluzionati e tutto l'onere di mettere a punto la nuova auto sta ricadendo in questi giorni sulle spalle del giovane Lando Norris, in pista ieri in sostituzione del compagno, e confermato anche oggi al volante della nuovissima McLaren MCL36.

NON È COVID Un comunicato del team McLaren ha chiarito che Daniel Ricciardo non sta bene fisicamente da quando è arrivato in Bahrain ed è in albergo a curarsi. Nonostante le sue condizioni siano migliorate oggi, non è ancora sufficientemente a posto per salire in macchina. Il team ci ha tenuto a precisare che il pilota australiano si è sottoposto a numerosi tamponi anti Covid-19 in questi giorni, tutti risultati essere negativi. Dobbiamo attendere domani, il terzo e ultimo giro di giostra, per capire se l'australiano riuscirà a tornare in pista prima dell'inizio del mondiale.

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/03/2022