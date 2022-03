F1 Test Sakhir 2022, LIVE Day-1: la cronaca in diretta delle prove in Bahrain

A poco meno di due settimane dalla sessione di test di Barcellona che ha dato il via al campionato F1 2022, il circus riparte dal Bahrain per gli ultimi tre giorni di prove collettive prima della partenza ufficiale della nuova stagione, in programma nel weekend del 20 marzo sulla stessa pista di Sakhir. Una tornata di test che, dunque, assume dei connotati ben diversi: va bene nascondersi, ma stavolta bisogna iniziare a fare davvero sul serio dopo aver raccolto molti dati sul funzionamento delle nuove monoposto. Riusciremo, dunque, a farci un'idea più chiara dei valori in campo. O no? Non ci resta che scoprirlo insieme seguendo live la nostra cronaca minuto per minuto dei tre giorni di test F1 2022 a Sakhir.

Day-1 di test F1 a Sakhir live dalle 7.55 di giovedì 10 marzo. Seguilo con la cronaca minuto per minuto di MotorBox