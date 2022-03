F1 Test Bahrain 2022: risultati tempi e giri della prima giornata di prove

SECONDO ROUND Dopo il battesimo in pista avvenuto nei test di Barcellona, la F1 2022 prosegue la sua marcia di avvicinamento alla nuova stagione con altri tre giorni di prove invernali sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Saranno giornate fondamentali per mettere a punto le nuove monoposto, alcune già presentatesi con notevoli novità rispetto alla Spagna, in vista del primo gran premio della nuova stagione che si disputerà la settimana successiva sullo stesso tracciato. In questo articolo, aggiornato al termine di ognuna delle sei sessioni in programma nei tre giorni di test a Barcellona, potrete trovare la classifica dei tempi, il totale dei giri percorsi e la mescola utilizzata per la miglior prestazione.

VEDI ANCHE

TEST F1 BAHRAIN 2022, I RISULTATI DI TUTTE LE SESSION

TEST F1 BAHRAIN 2022, CLASSIFICA TEMPI MATTINA DAY-1

Risultati disponibili dopo le 12 ora italiana

TEST F1 BAHRAIN 2022, MESCOLE GOMME PIRELLI A DISPOSIZIONE

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/03/2022