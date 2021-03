GIÙ IL SIPARIO È già tempo di bilanci. Anche se, mai come in questa stagione caratterizzata dalla sessione di test collettivi più breve di sempre, i bilanci sono complessi e dai risultati imprevedibili. Così, è forse meglio che a parlare siano i dati, che vedono la Red Bull al comando della lista dei tempi della tre giorni di prove precampionato F1 2021 a Sakhir: non si conoscono nel dettaglio i programmi svolti ma, con un Max Verstappen decisamente in palla, non è così illogico pensare che la RB16B dell’olandese e del neo-arrivato Sergio Perez possa essere ancora più vicina alla super Mercedes.

STELLA IN FONDO A proposito del team campione del mondo in carica, che certo nei test prestagione si diverte spesso a giocare al gatto col topo, i dati sono contraddittori. E pur essendo sempre complicato analizzare i tempi, la notizia è che la casa di Stoccarda è ultima nella classifica dei chilometri percorsi in questi tre giorni di test. Di sicuro un dato non così positivo anche se il fatto che le auto 2021 siano una mera evoluzione di quelle dell’anno scorso implica che il precampionato sia meno decisivo rispetto al passato, se non altro in termini di raccolta di informazioni e dati.

TUTTE LE CLASSIFICHE Analizziamo allora nel dettaglio tutti i dati completi dei primi – e decisamente interlocutori – tre giorni di questo mondiale 2021, che preparano il terreno al Gp del Bahrain di scena fra due weekend sempre sulla pista di Sakhir. Di seguito la classifica complessiva dei tempi con le mescole, i chilometri percorsi dai piloti, dai team e dalle power unit. Qui, invece, le singole classifiche di ognuno dei tre giorni di prove.

Pos Pilota Team Tempo Gomme Giorno 1 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 1:28.960 Soft C4 Day-3 2 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 1:29.053 Soft C5 Day-3 3 Carlos Sainz Ferrari 1:29.611 Soft C4 Day-3 4 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing-Ferrari 1:29.766 Soft C5 Day-3 5 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.025 Soft C5 Day-3 6 George Russell Williams-Mercedes 1:30.117 Soft C5 Day-3 7 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:30.144 Soft C4 Day-3 8 Sergio Perez Red Bull Racing-Honda 1:30.187 Soft C4 Day-3 9 Valtteri Bottas Mercedes 1:30.289 Soft C5 Day-2 10 Fernando Alonso Alpine-Renault 1:30.318 Soft C4 Day-3 11 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:30.413 Soft C5 Day-2 12 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:30.460 Soft C5 Day-2 13 Charles Leclerc Ferrari 1:30.486 Medium C3 Day-3 14 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:30.586 Soft C4 Day-2 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari 1:30.760 Soft C5 Day-2 16 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:31.146 Soft C4 Day-1 17 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 1:31.531 Soft C4 Day-3 18 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 1:31.672 Soft C4 Day-2 19 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:32.053 Medium C3 Day-3 20 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:33.742 Proto C3 Day-1 21 Roy Nissany Williams-Mercedes 1:34.789 Medium C3 Day-1

Pos Pilota Team Giri Km 1 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 237 1.282,64 2 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing-Ferrari 229 1.239,35 3 Nikita Mazepin Haas-Ferrari 213 1.152,76 4 Charles Leclerc Ferrari 212 1.147,34 5 Fernando Alonso Alpine-Renault 206 1.114,87 6 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 203 1.098,64 7 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 197 1.066,16 8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari 193 1.044,52 9 Carlos Sainz Ferrari 192 1.039,10 10 Esteban Ocon Alpine-Renault 190 1.028,28 11 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 185 1.001,22 12 Mick Schumacher Haas-Ferrari 181 979,57 13 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 173 936,28 14 Sergio Perez Red Bull Racing-Honda 166 898,39 15 George Russell Williams-Mercedes 158 855,10 16 Lewis Hamilton Mercedes 154 833,45 16 Lando Norris McLaren-Mercedes 154 833,45 18 Valtteri Bottas Mercedes 150 811,80 19 Nicholas Latifi Williams-Mercedes 132 714,38 20 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 117 633,20 21 Roy Nissany Williams-Mercedes 83 449,20

Pos Team Giri Km 1 Alfa Romeo Racing-Ferrari 422 2.283,86 1 AlphaTauri-Honda 422 2.283,86 3 Ferrari 404 2.186,45 4 Alpine-Renault 396 2.143,15 5 Haas-Ferrari 394 2.132,33 6 Williams-Mercedes 373 2.018.68 7 Red Bull Racing-Honda 369 1.997,03 8 McLaren-Mercedes 327 1.769,72 9 Aston Martin-Mercedes 314 1.699,37 10 Mercedes 304 1.645,25