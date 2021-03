RICCIARDO APRE, MERCEDES CHIUDE! Le prime quattro ore dei test invernali 2021 terminano con la McLaren-Mercedes di Daniel Ricciardo davanti a tutti. L'australiano precede di pochi centesimi l'accoppiata di motorizzati Honda formata dall'AlphaTauri di Pierre Gasly e dalla Red Bull di Max Verstappen. Il francese è anche il pilota con più giri percorsi, ben 74. A chiudere sia la classifica dei tempi sia quella del chilometraggio è invece, a sorpresa, la Mercedes. Valtteri Bottas ha potuto completare solo sei passaggi, a causa di un problema al cambio che ha costretto i meccanici a smontare la W12 e a lavorare per oltre tre ore. Quinto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, protagonista di uno stop in pista nel corso dell'ultimo quarto d'ora a causa di un problema tecnico.

TEST F1 BAHRAIN 2021, CLASSIFICA TEMPI MATTINA DAY-1

Pos Pilota Team Tempo (gomma) Distacco Giri 1 Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes 1:32.203 (C2) 45 2 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 1:32.231 (C3) 0.028 74 3 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:32.245 (C2) 0.042 60 4 Esteban Ocon Alpine-Renault 1:32.959 (C3) 0.756 55 5 Charles Leclerc Ferrari 1:33.242 (C3) 1.039 59 6 Kimi Raikkonen Alfa Romeo-Ferrari 1:33.320 (C3) 1.117 63 7 Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes 1:33.742 (C1) 1.539 51 8 Roy Nissany Williams-Mercedes 1:34.789 (C3) 2.586 39 9 Mick Schumacher Haas-Ferrari 1:36.127 (C2) 3.924 15 10 Valtteri Bottas Mercedes 1:36.850 (C2) 4.647 6

TEST F1 BAHRAIN 2021, MESCOLE GOMME PIRELLI A DISPOSIZIONE