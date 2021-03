TUTTO IN UNA VOLTA Mai come quest'anno, la F1 si è concessa un periodo brevissimo di preparazione in pista per la nuova stagione. Team e piloti, infatti, avranno a disposizione soltanto tre giorni per macinare chilometri con le nuove monoposto, vetture che per buona parte ricalcheranno quelle viste nella stagione 2020. I test invernali 2021 si disputano al Bahrain International Circuit di Sakhir, tracciato che ospiterà poi anche il gran premio d'apertura del campionato, in programma nell'ultimo fine settimana di marzo. La tre giorni di prove invernali scatterà venerdì 12 marzo, per concludersi domenica 14. Ogni giorno la pista sarà aperta per 8 ore e le scuderie potranno schierare una sola macchina, alternando i propri piloti al volante. Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni relative ai test invernali F1 2021.

DATE E ORARI

I test si svolgeranno dal 12 al 14 marzo. L'attività in pista è in programma dalle 8 alle 12 del mattino e dalle 13 alle 17 del pomeriggio, orari italiani. In Bahrain, il fuso orario è due ore avanti rispetto al nostro.

INFO CIRCUITO

Il Bahrain International Circuit è situato a una trentina di chilometri di distanza dalla capitale Manama ed è stato inaugurato nel 2004, anno in cui si disputò il primo Gran Premio del Bahrain della storia della F1. Il tracciato utilizzato in questi test è quello classico visto nelle precedenti stagioni - ad eccezione del recente GP Sakhir - ed è denominato “Endurance Circuit”. Misura 5,412 km e prevede 15 curve.

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di F1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista di Sakhir, considerata di livello 4 su 5 (Hard) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 18%

Numero di frenate: 8

Curve più impegnative: 1, 14 e 4.

La staccata più dura per l’impianto frenante è quella alla prima curva perché le auto attuali beneficiano di un rettilineo di 1,1 km: le monoposto si affidano ai freni a 337 km/h e scendono a 83 km/h in soli 122 metri. Per riuscirci i piloti frenano per 2,44 secondi esercitando un carico di 172 kg sul pedale del freno ed affrontando una decelerazione di 5,5 g.

TURNI DI GUIDA

Come detto, le scuderie possono far scendere in pista una sola monoposto e per questo motivo alterneranno i loro piloti al volante, schierandone uno al mattino e l'altro al pomeriggio. Vediamo di seguito l'ordine in cui vedremo in pista i protagonisti della stagione 2021 (NC = Non Comunicato al momento).

Team 12 marzo 13 marzo 14 marzo Mercedes NC NC NC Ferrari NC NC NC Red Bull Verstappen Perez Perez/Verstappen McLaren NC NC NC Alpine NC NC NC AlphaTauri NC NC NC Aston Martin NC NC NC Alfa Romeo NC NC NC Haas Schumacher/Mazepin Mazepin/Schumacher Schumacher/Mazepin Williams NC NC NC

TRASMISSIONI TV E STREAMING

I test invernali in Bahrain verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207), mentre in streaming si potranno seguire tramite l'app SkyGo e su NowTv. Su MotorBox.com vi racconteremo in diretta l'attività in pista, con la cronaca scritta, foto e commenti di quanto accade sul circuito di Sakhir.

METEO

Il Bahrain International Circuit sorge nel deserto e questo garantirà condizioni di tempo calde e soleggiate. Come sempre per questo tracciato, attenzione al vento, sempre presente con folate anche piuttosto forti che possono rendere più difficile la guida ai piloti.