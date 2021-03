TEAM DA BATTERE È la monoposto più temuta, quella che tutti ma proprio tutti considerano come il punto di riferimento. Forse inarrivabile, di sicuro un obiettivo ambizioso da raggiungere per coloro – Red Bull Racing in testa – che sognano di tornare a sollevare il trofeo iridato. Parliamo ovviamente della regina di questa Formula 1, la Mercedes in grado di dominare in lungo e in largo l’era del turbo ibrido portando a casa la totalità dei titoli mondiali piloti e costruttori dal 2014 a oggi. Si ripeteranno anche nel 2021, nell’ultima stagione di questo ciclo regolamentare prima della rivoluzione tecnica attesa per il 2022? Per scoprirlo, la prima tappa fondamentale è quella della presentazione della F1 W12, il nuovo gioiellino nelle mani del recordman Lewis Hamilton e di Valtteri Bottas. Seguite con noi di MotorBox la presentazione ufficiale del team di Brackley a partire dalle 12.00 di questo martedì 2 marzo 2021.

Don't be shy, tell us what you think! 😉 pic.twitter.com/Q0OVZf9O09 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 2, 2021