MISTERO GETTONI La monoposto da battere anche quest'anno è stata finalmente svelata. La Mercedes W12 E Performance è figlia della W11 dominatrice della passata stagione, con poche modifiche concesse dal regolamento tecnico di quest'anno. In assenza di grosse rivoluzioni aerodinamiche, le novità maggiori riguardano il fondo, cambiato per seguire le direttive tecniche che hanno imposto un ritaglio triangolare sul bordo davanti alle ruote posteriori (nell'immagine sotto, la precedente monoposto con evidenziata la parte assente quest'anno), la riduzione dell'ampiezza delle alette del condotto del freno posteriore, la riduzione dell'altezza delle due corsie interne più vicine alla linea centrale del diffusore e il sigillo alle fessure presenti attorno ai bargeboard. I due gettoni spendibili per migliorare la monoposto sono stati usati in un'area che per ora il direttore tecnico James Allison non ha voluto rivelare. Ancora una volta, la coppia piloti sarà formata da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Di seguito, scopriamo assieme le caratteristiche tecniche della Mercedes W12 E Performance.

SCHEDA TECNICA MERCEDES W12 E PERFORMANCE

TELAIO

Monoscocca: fibra di carbonio stampata e struttura composita a nido d'ape

Carrozzeria: composito in fibra di carbonio, compresi copertura del motore, sidepod, fondo, muso, alettoni

Abitacolo: sedile del pilota rimovibile in carbonio composito, cinture a sei punti OMP, sistema HANS

Strutture di sicurezza: cellula di sopravvivenza resistente agli urti e con pannelli antipenetrazione contro impatti frontali, laterali e posteriori, sistema Halo

Sospensioni anteriori: braccio oscillante in fibra di carbonio, molle pushrod

Sospensioni posteriori: braccio oscillante in fibra di carbonio, sistema pullrod

Cerchioni: magnesio forgiato OZ

Pneumatici: Pirelli

Sistema frenante: dischi e pastiglie Carbone Industries con sistema brake by wire al posteriore

Pinze freni: Brembo

Sterzo: pignone e cremagliera servoassistiti

Volante: costruzione in fibra di carbonio

Elettronica: ECU standard FIA ed elettronica omologata FIA

Strumentazione: McLaren Electronic Systems (MES)

Sistema di alimentazione: camera d'aria in gomma rinforzata con Kevlar ATL

TRASMISSIONE

Cambio: otto marce più retromarcia in fibra di carbonio

Selezione delle marce: attivazione idraulica, sequenziale, semiautomatico

Frizione: piastra in carbonio

DIMENSIONI

Lunghezza: >5 metri

Larghezza: 2 metri

Altezza: 0,95 metri

Peso: 752 kg incluso il pilota

MOTORE

Power unit: Mercedes-AMG F1 M12 E Performance

Peso minimo: 145 kg

Componenti principali: motore a combustione interna (ICE), Motor Generator Unit - Kinetic (MGU-K), Motor Generator Unit - Heat (MGU-H), batterie (ES), turbocompresso (TC)

Power unit stagionali per pilota: 3

MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA (ICE)

Cilindrata: 1.600 cc

Cilindri: sei

Angolo di bancata: V a 90 gradi

Valvole: 24

Regime massimo: 15.000 giri

Flusso di benzina massimo: 100 kg/ora (sopra ai 10.500 giri)

Iniezione benzina: diretta ad alta pressione (massimo 500 bar, un iniettore per cilindro)

Regime massimo turbina: 125.000 giri

ENERGY RECOVERY SYSTEM (ERS)

Architettura: recupero di energia ibrido integrato tramite Motor Generator Unit: albero motore accoppiato MGU-K, turbocompresso accoppiato MGU-H.

Batterie: a ioni di litio, peso tra 20 e 25 kg, massimo accumulo di energia 4 MJ per giro.

MGU-K: regime massimo 50.000 giri, potenza massima 120 kW, accumulo massimo 2 MJ per giro, rilascio massimo 4 MJ per giro.

MGU-H: regime massimo 125.000 giri, potenza massima illimitata, accumulo massimo illimitato, rilascio massimo illimitato.

BENZINA E LUBRIFICANTI