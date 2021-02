A TRA UN MESE La Mercedes è il terzo team ad annunciare la data dell'unveiling per la monoposto 2021, che proverà a fare filotto di titoli nel 2021, confermandosi iridata dopo le sette doppiette conseguite ininterrottamente tra il 2014 e il 2020. Prima del team anglo-tedesco, Alfa Romeo e McLaren avevano scelto e annunciato le date delle rispettive presentazioni, oggi tocca ai campioni del mondo in carica a dare appuntamento sulle piattaforme social e web ufficiali per il 2 marzo, tra un mese esatto, quando saranno tolti i veli alla Mercedes-AMG F1 W12 E Performance. È questo il nome completo della monoposto che sarà affidata alle cure di Lewis Hamilton (molto probabilmente, anche se manca ancora la firma sul contratto del campione britannico) e Valtteri Bottas per tutto il 2021.

E PERFORMANCE ''La designazione E Performance'' - si legge nel comunicato - ''è la nuova etichetta tecnologica utilizzata nei nomi, nei prodotti e su tutte le auto ibride del brand Mercedes-AMG, con la W12 che sarà la nostra prima monoposto di Formula 1 a presentarlo nel suo nome. Il giorno della presentazione dell'auto verrà fornita un'ampia gamma di risorse, tra cui immagini, informazioni tecniche, profili delle persone chiave del team oltre a sessioni di domande e risposte con Toto Wolff, Hywel Thomas e James Alisson''. Ci sarà ovviamente anche l'opportunità di ascoltare le parole dei due piloti, i cui nomi non sono riportati nel comunicato per evidenti motivi, ossia che Lewis Hamilton deve ancora apporre la sua firma sul contratto. C'è molta attesa, infine, per la livrea, che dovrebbe cambiare lievemente cromìa rispetto al 2020 mantenendo il nero, ma con inserti rossi probabilmente più ampi legati al ruolo di maggiore importanza assunto negli ultimi mesi del marchio Ineos nella proprietà del team.