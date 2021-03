OCCHIO ''ALLE'' RED BULL I test invernali sono (già) finiti. In tre giorni abbiamo capito qualcosa ma non tutto: Red Bull e McLaren bene, Alpha Tauri e Alfa Romeo bene bene, Ferrari benino, Mercedes e Aston Martin malino, Alpine da rivedere... non sono giudizi definitivi, ma dopo le ultime simulazioni di gara e di qualifica andate in scena nel terzo giorno dei test F1 in Bahrain, una certa opinione ce la siamo fatta. Per ascoltare il commento a caldo su quanto visto oggi in pista a Sakhirvi vi invitiamo a rivedere la chiacchierata che abbiamo trasmesso in diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport

TEST BAHRAIN 2021, DAY-3: IL VIDEO COMMENTO DELLA SESSIONE IN DIRETTA