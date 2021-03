LIVE TEST 2021 Finalmente si comincia! Calato il sipario sulla (breve) pausa invernale, la Formula 1 torna in pista in Bahrain per gli unici tre giorni di test precampionato prima del via ufficiale della stagione 2021 sempre dal tracciato di Sakhir. E anche se le macchine saranno necessariamente molto simili a quelle dell'anno scorso a causa delle restrizioni regolamentari che hanno congelato gran parte degli sviluppi in attesa della rivoluzione tecnica del prossimo anno, c'è comunque grande attesa per i primi giorni di scuola, con tanti cambi di casacca e numerose novità. Curiosi di conoscere i primi verdetti della stagione? Seguite live minuto per minuto tutta ma proprio tutta la sessione di test precampionato 2021 di scena in Bahrain.

Tutte le info sui test 2021 | Risultati e classifiche Test Bahrain 2021 | Classifica piloti e costruttori | Calendario F1 2021 | @MotorBoxSport su Instagram

Test Bahrain F1 2021, Day-2: cronaca live minuto per minuto

Day-2 di test F1 2021 live dalle 07.55 di sabato 13 marzo. Seguilo con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.