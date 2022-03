Rivoluzionaria o irregolare? Ecco la Mercedes W13 e i suoi mini sidepod - FOTO

OCCHI PUNTANTI Era la più attesa questa mattina sul circuito di Sakhir, sede della seconda sessione di test invernali della F1 2022. Parliamo ovviamente della Mercedes W13, attorno alla quale giravano indiscrezioni circa un aspetto rivoluzionato rispetto a quanto visto due settimane fa a Barcellona. La Stella d'Argento è in effetti notevolmente cambiata, anche se non è apparsa senza pance come le anticipazioni più estreme immaginavano.

Test Bahrain 2022: Lewis Hamilton (Mercedes)

CURA DIMAGRANTE I sidepod ai lati dell'abitacolo sono comunque notevolmente cambiati. Nella prima versione, quando la W13 vista dall'alto appariva già nettamente più snella rispetto alle altre monoposto, le prese d'aria erano di forma rettangolare, più tradizionale se vogliamo. Ora sono invece di forma stretta e alta e l'ingombro totale delle pance è ancora più ridotto.

Test Bahrain 2022: dettaglio Mercedes W13

REGOLARE O MENO? Ovviamente nel paddock si discute già molto di questa novità, con gli avversari che si interrogano a riguardo. La Red Bull è già pronta a iniziare una nuova battaglia definendo irregolare questa soluzione. Come già negli scorsi anni, quando la Mercedes aveva introdotto novità che sfruttavano al massimo i limiti del regolamento come il celebre DAS che cambiava angolatura delle gomme anteriori tramite movimento del volante, ci sarà molto lavoro per i tecnici della FIA e sicuramente non mancheranno le discussioni. Lo spettacolo è appena cominciato...

Test Bahrain 2022: Lewis Hamilton (Mercedes)

LA GALLERY Nel frattempo, potete dare un'occhiata da vicino alla W13 rivoluzionata con la galleria di foto presenti in questo articolo. Vi basta cliccare su una di essere per scorrerle tutte, con la possibilità di ingrandirle per vedere ancora più da vicino le novità.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/03/2022