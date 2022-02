Ferrari F1-75 e Mercedes W13 subito in pista: le immagini

Primi chilometri in pista per le nuove monoposto di Ferrari e Mercedes, impegnate rispettivamente a Fiorano e a Silverstone

SUBITO IN PISTA Prima di impacchettare le nuove monoposto appena presentate e spedirle a Barcellona per i primi tre giorni di test invernali - a cui saremo presenti di persona anche noi di MotorBox.com - Ferrari e Mercedes hanno effettuato il battesimo in pista delle loro vetture 2022. Sulla pista di Fiorano, è toccato a Charles Leclerc mettersi per primo al volante della F1-75 e percorrere i 15 km concessi dalla FIA per le uscite dimostrative.

GIORNO SPECIALE Pochi minuti che sono bastati per accendere l'entusiasmo dei tifosi accorsi attorno alle recinzioni della pista di casa del Cavallino Rampante, nonostante una fastidiosa nebbia che ha decisamente ridotto la visibilità. Per la scuderia di Maranello il battesimo della F1-75 avviene in una data non qualunque: proprio 124 anni fa, infatti, nasceva a Modena il fondatore Enzo Ferrari.

ASSAGGIO ANCHE PER SAINZ Successivamente, anche Carlos Sainz ha potuto prendere contatto con la F1-75 percorrendo alcuni chilometri, anche dietro a una vettura dotata di telecamera e fotocamera per realizzare immagini spettacolari come quella qui sotto.

LA VERA W13 Qualche migliaio di chilometri più a nord, sul circuito di Silverstone, anche la Mercedes ha fatto esordire la W13 presentata giusto questa mattina. Come notato subito confrontando le immagini distribuite dalla scuderia con quella della vettura fisicamente presente accanto ai piloti e a Toto Wolff durante la diretta video, la monoposto scesa in pista è molto diversa dai render digitali visti online poche ore prima, i quali mostravano una vettura in versione molto più semplificata.

F1 2022 starts here. 🤍🤩 pic.twitter.com/ouFogErXxB — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022

RUSSELL SCALZA HAMILTON Ad avere l'onore di portare la W13 all'esordio è stato il nuovo arrivato George Russell, con Lewis Hamilton che si è calato nei panni del fotografo come si nota nell'immagine qui sotto. Clima decisamente invernale anche in questo caso, con cielo grigio e leggera pioggia a salutare la nuova arrivata: macchina bagnata, stagione fortunata?

W13’s first laps = ✅ @LewisHamilton, you better drop the video! 📲👀 pic.twitter.com/nqGoDnAan2 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022

APPUNTAMENTO IN SPAGNA L'esordio ufficiale della stagione 2022 è in programma a partire da mercoledì 23 febbraio, quando sul Circuit de Catalunya scatteranno i primi tre giorni di test invernali collettivi.

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/02/2022