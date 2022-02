La Mercedes presenta la W13, la monoposto 2022 - FOTO e VIDEO

Dopo la presentazione della bellissima Ferrari F1-75, la Mercedes è l'ottava scuderia di F1 a svelare la sua nuova monoposto. La W13 sarà affidata a Lewis Hamilton, confermato dopo un lungo periodo di riflessione in cui non ha dato notizie di sé, e a George Russell, giovane talento del vivaio promosso dopo delle promettenti stagioni alla Williams. Presente a Silverstone per lo svelamento anche il team principal Toto Wolff.

DIVERSA DALLA FERRARI A una prima occhiata, la Mercedes W13 presenta molte differenze dalla vettura di Maranello. L'alettone posteriore ha un monopilone, il fondo della macchina è ondulato, la parte posteriore molto stretta. Diverso anche il muso, più arrotondato per la W13, e le bocche delle pance che sono molto più arrotondate rispetto alla forma stretta e allungata della F1-75. Anche in questo caso, sembra esserci spazio per la pretattica: la monoposto mostrata nella diretta ha molti particolari diversi rispetto a quella mostrata nei render che pare una versione semplificata, probabilmente per fornire meno informazioni agli avversari. Una conferma l'avremo in giornata, quando la W13 percorrerà i suoi primi chilometri nel corso del filming day in programma sempre sul circuito di Silverstone.

ADDIO AL NERO Come atteso, dopo due stagioni la Mercedes abbandona la livrea di color nero per tornare all'argento classico. Confermate le stelline nella zona del cofano, tra cui quella rossa in memoria di Niki Lauda che si trova sotto al cupolino, vicino all'abitacolo. Vistosi gli inserti rossi dello sponsor e partner tecnologico Ineos. Riguardo alla livrea, Wolff ha spiegato: ''La livrea nera era un chiaro intento e una chiara dimostrazione della nostra missione di diventare una squadra più diversificata e inclusiva. È diventato parte del nostro DNA, ma il colore argento delle Silver Arrows è tanto il nostro DNA, è la nostra storia. Come squadra siamo cresciuti dalle frecce d'argento per diventare lentamente una squadra più diversificata e inclusiva e quindi i nostri colori in futuro saranno argento e nero''. Nere rimangono infattile tute dei piloti e parte dell'abbigliamento del team.

Le parole dei protagonisti

Toto Wolff, Team Principal Mercedes AMG Petronas F1 Team

Mike Elliott, direttore tecnico Mercedes AMG Petronas F1 Team

Toto Wolff

Da quando sono iniziati i lavori sulla W13, ho visot un entusiasmo nei membri del nostro team come mai prima, grazie alla vasta gamma di opportunità offerta da questi regolamenti tecnici. Verso la fine dell'anno, quando il progetto dell'auto si è concretizzato, ho sentito una profonda passione in tutta l'organizzazione, non solo nell'area tecnica. Abbiamo fatto bene durante l'ultimo grande cambiamento normativo nell'era ibrida e abbiamo ottenuti buoni risultati quando siamo passati dalle vetture strette a quelle larghe nel 2017. Il mio messaggio è chiaro: non possiamo fare affidamento sui successi del passato per le prestazioni di quest'anno, ma possiamo fare affidamento sulle nostre persone, la nostra cultura, la nostra struttura e la nostra mentalità per fare il miglior lavoro possibile.

F1 2022: Lewis Hamilton e George Russell

Non ho mai visto Hamilton più determinato. Lewis è il miglior pilota del mondo ed è affiancato da uno dei più promettenti piloti della nuova generazione. Non ho dubbi che possiamo creare un clima di collaborazione tea i due. Russell è entrato a far parte del Mercedes Yound Driver Programall'inizio del 2017, a seguito di un record impressionante nelle categorie junior. durante l'inverno è diventato un habitué della base del teama Brackley. Lo abbiamo visto in fabbrica lavorare al simulatore con i suoi ingegneri. Questa squadra è sempre stata la sua squadra e la sua casa, quindi il suo arrivo per noi è stato molto semplice da gestire.

Mike Elliott

Riguardo il telaio, i cambiamenti sono enormi. Non ho mai visto un cambiamento così grande nella mia carriera. Penso che a riguardo ci siano tre punti: primo, il modo in cui sono stati redatti i regolamenti è molto diverso, in particolare per l'aerodinamica, e questo ha una grande importanza. Secondo, ciò che si cerca di ottenere con l'aerodinamica porta ad avere auto fondamentalmente di forma diversa. Terzo, questa è la prima volta che ci approcciamo a un simile cambiamento con un tetto massimo di spesa. Gli ingegneri amano le sfide e quindi è una fantastica opportunità per fare qualcosa di nuovo. Nel mondo aerodinamico normalmente si rincorrono i piccoli dettagli, ma con un cambio regolamentare così grande i guadagni sono arrivati in grande quantità, il che è soddisfacente. Il rovescio della medaglia è che, dopo aver vinto otto titoli Costruttori, questo è un reset. Tutti i team ripartono da zero e non puoi trasferire i vantaggi o risolvere i problemi dell'auto dell'anno scorso, quindi tutti abbiamo iniziato allo stesso livello.

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/02/2022