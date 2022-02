La McLaren svela la nuova MCL36 - Diretta video e foto

POKER DI PRESENTAZIONI La McLaren si fa in quattro per il lancio della nuova MCL36. Dal quartier generale di Wolking, la scuderia britannica svelerà a partire dalle 20 di stasera non solo la nuova monoposto che parteciperà al Mondiale di F1 2022, ma anche i team impegnati in IndyCar, nell'Extreme E e negli Esports. Una presentazione in grande stile, dove la maggior parte delle attenzioni saranno comunque per la vettura affidata a Daniel Ricciardo e Lando Norris.

Di seguito potrete trovare la diretta video della presentazione e, successivamente, le immagini della MCL36 e le prime parole dei piloti e del CEO Zak Brown.

Pubblicato da Luca Manacorda, 11/02/2022