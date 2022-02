Red Bull, la presentazione della RB18 di Verstappen e Perez - DIRETTA STREAMING

Dopo la Haas, che ha svelato a sorpresa un rendering 3D della nuova VF-22, la settimana delle presentazioni delle nuove monoposto di F1 entra nel vivo con la Red Bull Racing RB18 con cui Max Verstappen tenterà di difendere il titolo di campione del mondo vinto lo scorso dicembre nel rocambolesco GP di Abu Dhabi. Anche se i vertici della scuderia di Milton Keynes hanno già spiegato come le immagini del loro nuovo bolide non sveleranno alcuna soluzione particolarmente innovativa e che la vera RB18 sarà in pista solo nei test di Barcellona, l'appuntamento è di quelli da non perdere, perché è con l'auto del giovane iridato e del compagno Sergio Perez che la F1 entra per davvero nella nuova era regolamentare. Alle 17.00 la presentazione, che potrete seguire in diretta streaming cliccando ''Play'' nel box video YouTube qui sotto.

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/02/2022