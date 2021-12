Verstappen mette d'accordo piloti e team principal: è lui il migliore del 2021

È Max Verstappen l’uomo da copertina della stagione F1 2021. Il pilota olandese si è infatti imposto sul grande rivale Lewis Hamilton al termine di una battaglia senza esclusione di colpi decisa soltanto all’ultimo giro dell’ultimo GP del campionato. Al di là dell’epilogo sfortunato per il pilota Mercedes, beffato sul finale di una gara dominata solo con l’ingresso della Safety Car, è comunque opinione prevalente che l’olandese sia diventato Campione del Mondo con merito. A certificarlo una volta per tutte è il voto dei team principal e degli stessi piloti, che hanno incoronato il ventiquattrenne di casa Red Bull come il più bravo del 2021.

F1 GP Abu Dhabi 2021, Yas Marina: i festeggiamenti di Max Verstappen (Red Bull Racing) dopo la vittoria

IL VOTO Nei giorni successivi al gran finale di Abu Dhabi, i 20 piloti e i 10 team principal della Formula 1, hanno infatti partecipato a una votazione ufficiale per eleggere – in due classifiche separate, che però sostanzialmente convergono – il migliore del 2021. Il sistema di voto è praticamente quello di assegnazione dei punti in F1: ogni votante ha stilato una classifica dei 10 piloti più bravi, assegnando 25 punti al primo, 18 al secondo, 15 al terzo, 12 al quarto e così via fino al decimo posto. Era anche possibile votare per se stessi, anche se il sito F1.com specifica come la maggior parte dei piloti abbia preferito non farlo nonostante la garanzia dell’anonimato.

F1 GP Abu Dhabi 2021, Yas Marina: il sorpasso decisivo di Verstappen (Red Bull) su Hamilton (Mercedes)

I RISULTATI Le due classifiche, come dicevamo, sostanzialmente convergono: Max Verstappen è il migliore del 2021 sia secondo il voto dei piloti che secondo quello dei team principal, seguito da Lewis Hamilton e da Lando Norris. Quarto e quinto posto di entrambe le liste per Carlos Sainz e Charles Leclerc, con Fernando Alonso che si installa in sesta posizione, davanti a Pierre Gasly e George Russell. Le uniche differenze? Soltanto per le ultime due posizioni della top-10: secondo i piloti, il nono migliore è Esteban Ocon, con Mick Schumacher in decima piazza; per i team principal è invece Valtteri Bottas a precedere Ocon. Di seguito le classifiche delle votazioni di fine stagione.

F1 GP Abu Dhabi 2021, Yas Marina: Max Verstappen (Red Bull Racing) e Lewis Hamilton (Mercedes F1)

F1 2021, LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI 10 SECONDO I PILOTI

Pos Pilota Team 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Lando Norris McLaren-Mercedes 4 Carlos Sainz Ferrari 5 Charles Leclerc Ferrari 6 Fernando Alonso Alpine-Renault 7 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 8 George Russell Williams-Mercedes 9 Esteban Ocon Alpine-Renault 10 Mick Schumacher Haas-Ferrari

F1 2021, LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI 10 SECONDO I TEAM PRINCIPAL

Pos Pilota Team 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Lando Norris McLaren-Mercedes 4 Carlos Sainz Ferrari 5 Charles Leclerc Ferrari 6 Fernando Alonso Alpine-Renault 7 Pierre Gasly AlphaTauri-Honda 8 George Russell Williams-Mercedes 9 Valtteri Bottas Mercedes 10 Esteban Ocon Alpine-Renault

Pubblicato da Salvo Sardina, 29/12/2021