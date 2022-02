La Haas apre il 2022 della Formula 1: presentata la nuova VF-22

SI PARTE! Ultimi in classifica lo scorso anno, ma primi a introdurci nella stagione 2022 di F1. La Haas si è presa una piccola rivincita diffondendo oggi, per prima, le immagini della nuova VF-22. Una presentazione solo parziale, in quanto la nuova monoposto viene mostrata attraverso dei render digitali e non con foto della macchina vera e propria, ma comunque un gustoso primo assaggio di quello che vedremo quest'anno.

F1 2022: presentazione livrea Haas

TANTE NOVITA' La vettura, progettata dagli ingegneri guidati dal Direttore Tecnico Simone Resta, è la prima uscita dal nuovo ufficio di progettazione che la scuderia americana ha aperto a Maranello. Le differenze rispetto al 2021 sono ovviamente notevoli, con un'ala anteriore semplificata, un'ala posteriore completamente rivoluzionata e le nuove Pirelli da 18'' con tanto di copricerchi che saltano subito all'occhio. Per quanto riguarda i disegni delle bocche di raffreddamente di pance e airscope, soluzioni del tutto analoghe potremmo vederle anche sulla Ferrari F1-75 che verrà svelata il prossimo 17 febbraio. La VF-22 monta la power-unit 066/7 della Ferrari che vede il motore termico V6 utilizzare carburante Shell contenente un rapporto di biocomponenti del 10%, ottenuto attraverso il passaggio alla benzina ''E10''. La monoposto pesa 795 kg, comprensiva del pilota.

LA LIVREA La Haas mantiene la colorazione già vista lo scorso anno, con gli evidenti richiami alla bandiera russa dati dal tricolore bianco, blu e rosso. Aumenta anche il numero di sponsor per la scuderia che, oltre a Uralkali, presentata sulla livrea i loghi di 1&1, IONOS, Tricorp, Under Armour e CYRUS. La coppia piloti titolare è quella del 2021, formata da Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Il pilota di riserva è Pietro Fittipaldi.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Simone Resta, direttore tecnico Uralkali Haas F1 Team

Gunther Steiner, team principal Uralkali Haas F1 Team

Gene Haas, fondatore e presidente Uralkali Haas F1 Team

Simone Resta

Questo è probabilmente il progetto più complesso che l'Uralkali Haas F1 Team ha affrontato fino ad oggi per molte ragioni. È un regolamento completamente nuovo e in questa stagione abbiamo introdotto un nuovo team per gestire la creazione della VF-22. Non tutti sono nuovi, ma una buona fetta di persone si è unita a una struttura rivista ora in atto. Considero questo come un grande successo nel processo. Siamo ancora all'inizio del progetto e stiamo attraversando una stagione di transizione in cui abbiamo lavorato insieme su un'auto per un anno intero, ma se guardiamo indietro da dove abbiamo iniziato, questa squadra è già un successo.

Gunther Steiner

È emozionante essere al punto in cui sappiamo che la VF-22 scenderà in pista a breve. Sappiamo tutti di cosa è capace il team, lo abbiamo dimostrato in passato e con questa nuova vettura, nata da una serie di regolamenti completamente nuovi e con il nostro nuovo team di progettazione in atto, sono fiducioso che possiamo mostrare ancora una volta che possiamo competere nei fine settimana. È stato uno sforzo enorme da parte di tutte le persone coinvolte e ora arriva la parte divertente, ossia portare la nuova macchina sul circuito e di mettere assieme tutti gli elementi. La scorsa stagione è stata lunga, ma sono fiducioso che il 2022 ci vedrà di nuovo in gioco con la VF-22.

Gene Haas

È quel periodo dell'anno in cui sei naturalmente ottimista sul fatto che il duro lavoro e lo sforzo di tutti si tradurranno in un ingresso competitivo in pista. Abbiamo preso la decisione nel 2020 di incanalare tempo e risorse sulla VF-22, rinunciando a qualsiasi cosa relativa alla pista per il 2021, cosa non facile da affrontare. Speriamo che questa decisione porti i suoi frutti e ci permetta di tornare a lottare per i punti e per raccogliere qualcosa dai fine settimana.

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/02/2022