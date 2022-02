Ferrari svela il nome della monoposto 2022

NOME TRIBUTO A poco più di due settimane dalla presentazione ufficiale, che avverrà online il prossimo 17 febbraio, la Ferrari ha svelato il nome della sua nuova monoposto che parteciperà al Mondiale 2022 di F1. Si chiamerà F1-75, una sigla che unisce il nome della categoria al 75esimo anniversario della casa di Maranello che, il 12 marzo del 1947, completò la produzione della sua prima automobile, la 125 S.

LE PAROLE DI ELKANN A spiegare la scelta del nome è stato il Presidente John Elkann: ''La F1, con il suo spirito di competizione e innovazione, è sempre stata una parte fondamentale della Ferrari, guidando lo sviluppo tecnologico delle nostre vetture stradali. Dunque quest’anno, in cui celebriamo il 75° anniversario della prima uscita di una nostra vettura dai cancelli della fabbrica, abbiamo deciso di onorare quello spirito chiamando la nostra vettura 2022 F1-75''. Dopo la presentazione del 17, il debutto in pista avverrà nello shakedown collettivo in programma sul Circuit de Catalunya di Barcellona dal 23 al 25 febbraio.

Pubblicato da Luca Manacorda, 01/02/2022