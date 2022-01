Inizia oggi il 2022 della Ferrari F1: 4 giorni di test in pista a Fiorano

Il Cavallino dà il via alle danze in ottica 2022: Charles Leclerc, Carlos Sainz e il giovane terzo pilota Robert Shwartzman saranno in pista a Fiorano con la SF21 per togliersi di dosso la ruggine dell'inverno a motori spenti

Il 17 febbraio non è ancora arrivato, ma per la Ferrari è già il momento di ripartire dopo la breve sosta invernale. Certo, non ancora a bordo della monoposto – il cui nome non è ancora stato svelato ma che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe contenere al suo interno un riferimento al numero 75, gli anni dalla fondazione della casa di Maranello – che sarà svelata a metà del prossimo mese (qui il calendario delle presentazioni delle monoposto F1 2022), ma con la SF21 utilizzata fino al GP di Abu Dhabi dello scorso dicembre. Partono infatti oggi i quattro giorni di test privati del Cavallino sul circuito di Fiorano, non certo utili dal punto di vista tecnico ma essenziali per ritrovare confidenza con la pista e con procedure, operazioni al pit e settaggi del volante.

F1 Test Ferrari 2021, Fiorano: Mick Schumacher (Ferrari) esce dai box

TORNA LA FERRARI SF21 Insomma, dopo i chilometri percorsi lo scorso anno sempre a Fiorano con la monoposto del 2018 – fondamentali soprattutto per permettere a Carlos Sainz di mettersi al passo con il compagno di squadra e di rompere il ghiaccio con la rossa – la Ferrari concede il bis, stavolta con una macchina molto più recente: la rivoluzione del regolamento tecnico renderà praticamente incomparabili i giri percorsi con le auto della passata stagione rispetto a quelli effettuati con le nuove monoposto, e quindi la Fia ha permesso ai team di usare le auto del 2021 nelle sessioni private, purché non equipaggiate con le nuove gomme Pirelli da 18 pollici.

F1 Test Ferrari 2021, Fiorano: Carlos Sainz Jr sulla Ferrari SF71H

LA LINE-UP Trattandosi di una quattro giorni molto utile per riprendere confidenza con la metodologia di lavoro, non potevano ovviamente mancare all’appello i due piloti titolari: Charles Leclerc sarà infatti in pista nella giornata di mercoledì, mentre Carlos Sainz prenderà il posto del monegasco nella giornata di giovedì. Ad aprire e chiudere la tornata di test, oggi e venerdì, ci sarà invece Robert Shwartzman, il giovane pilota russo vice-campione della Formula 2, che da quest’anno ricoprirà il ruolo di terzo pilota del Cavallino (insieme a Mick Schumacher e Antonio Giovinazzi, impegnati rispettivamente in F1 con la Haas e in Formula E con Dragon Penske).

Pubblicato da Salvo Sardina, 25/01/2022