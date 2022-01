Ferrari lancia l'assalto al 2022: la data della presentazione della nuova rossa F1

Dopo Aston Martin, è il turno Ferrari: la scuderia di Maranello ha annunciato la data in cui sarà svelata la nuova monoposto 2022, che promette (come minimo) di interrompere il digiuno di vittorie in F1...

Nei giorni immediatamente precedenti alle festività natalizie, era stato proprio il team principal Mattia Binotto a dare un’indicazione di massima sulla data in cui sarebbe partito l’assalto Ferrari al Mondiale 2022. Adesso, anche se non si ha ancora una denominazione precisa della nuova monoposto che promette come minimo di interrompere il digiuno di vittorie in F1 che dura da più di due anni (l’ultimo successo risale al GP Singapore 2019), c’è una data che i tifosi possono segnare in rosso sul calendario…

LA NUOVA FERRARI F1 2022 Bisognerà aspettare ancora un mese: l’annuncio dato stamattina sui canali social ufficiali della Scuderia parla infatti del 17 febbraio come data per conoscere le forme e la nuova livrea della prima monoposto del Cavallino progettata secondo i dettami tecnici rivoluzionari dei nuovi regolamenti. Maranello è il secondo dei dieci team impegnati nel prossimo Campionato a ufficializzare la data della presentazione: nei giorni scorsi era stata Aston Martin ad annunciare il disvelamento della AMR22 per il 10 febbraio.

Pubblicato da Salvo Sardina, 17/01/2022