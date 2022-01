Calendario Formula 1 2022: date, orari tv e circuiti

Sarà il campionato del mondo di Formula 1 più lungo della storia, quello della rivoluzione regolamentare che porterà in pista delle auto ben diverse da quelle a cui ci eravamo abituati negli ultimi anni. Ben 23 gli appuntamenti in programma, pandemia da Covid-19 permettendo, per Max Verstappen e gli altri 19 sfidanti che proveranno a soffiargli la corona iridata. Per il terzo anno consecutivo non ci sarà però una partenza dalla “solita” Melbourne, spostata invece ad aprile come terzo appuntamento iridato, dopo Bahrain e Arabia Saudita. Si conferma invece la doppia tappa in territorio italiano, con la classica Monza (11 settembre) accompagnata dal ritorno di Imola (24 aprile, primo GP europeo della stagione). Una sola la novità assoluta: il GP di Miami, nel weekend dell'8 maggio. Di seguito il calendario completo, le indicazioni su dove vedere le gare in tv e tutti gli orari delle singole sessioni del Mondiale F1 2022.

IL CALENDARIO UFFICIALE F1 2022*

Data Evento Sede Ora inizio Ora fine Diretta tv 23-24-25 febbraio Test Barcellona Barcellona, Spagna Da definire Da definire Assente 10-11-12 marzo Test Sakhir Sakhir, Bahrain Da definire Da definire Sky

*Orari e tv ancora da definire

ORA ITALIANA DI TUTTE LE SESSIONI DEL MONDIALE F1 2022*

Data Gran Premio Venerdì Sabato Domenica 20-mar Bahrain TBD TBD TBD TBD TBD 27-mar Arabia Saudita TBD TBD TBD TBD TBD 10-apr Australia TBD TBD TBD TBD TBD 24-apr Emilia Romagna TBD TBD TBD TBD TBD 8-mag Miami TBD TBD TBD TBD TBD 22-mag Spagna TBD TBD TBD TBD TBD 29-mag Monaco TBD TBD TBD TBD TBD 12-giu Azerbaijan TBD TBD TBD TBD TBD 19-giu Canada TBD TBD TBD TBD TBD 3-lug Gran Bretagna TBD TBD TBD TBD TBD 10-lug Austria TBD TBD TBD TBD TBD 24-lug Francia TBD TBD TBD TBD TBD 31-lug Ungheria TBD TBD TBD TBD TBD 28-ago Belgio TBD TBD TBD TBD TBD 4-set Olanda TBD TBD TBD TBD TBD 11-set Italia TBD TBD TBD TBD TBD 25-set Russia TBD TBD TBD TBD TBD 2-ott Singapore TBD TBD TBD TBD TBD 9-ott Giappone TBD TBD TBD TBD TBD 23-ott Stati Uniti TBD TBD TBD TBD TBD 30-ott Messico TBD TBD TBD TBD TBD 13-nov Brasile TBD TBD TBD TBD TBD 20-nov Abu Dhabi TBD TBD TBD TBD TBD

*Orari e format del weekend ancora da definire

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/01/2022