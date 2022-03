Formula 1 GP Arabia Saudita 2022, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP dell'Arabia Saudita a Jeddah: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP ARABIA SAUDITA IN TV Dopo l'alba rossa del Mondiale di Formula 2022, con la doppietta conseguita da Charles Leclerc e Carlos Sainz in Bahrain, è subito tempo di tornare in pista con la seconda gara dell'anno, il Gran Premio dell'Arabia Saudita a Jeddah, che fu teatro lo scorso anno di una gara palpitante. I temi per quetso weekend sono già innumerevoli: la Scuderia Ferrari si confermerà al top? La Red Bull Racing di Max Verstappen e Sergio Perez - che ha conteso fino agli ultimi giri il successo al team di Maranello in Bahrain, avrà risolto i problemi di affidabilità e potrà saziare la sua fame di rivincita? La Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell farà passi avanti? Haas e Alfa Romeo si confermeranno nella parte alta della classifica, o saranno recuperate da AlphaTauri, Alpine, Aston Martin e soprattuto McLaren, la vera sorpresa negativa del weekend inaugurale? Per conoscere la risposta a tutte queste domande non vi resta che assistere con noi il prossimo weekend.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 25 marzo

Prove libere 1: 15.00 – 16.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Prove libere 2: 18.00 – 19.00 (Live MotorBox dalle ore 17.45)

Sabato 26 marzo

Prove libere 3: 15.00 – 16.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Qualifiche: 18.00 – 19.00 (Live MotorBox dalle ore 17.45)

Domenica 27 marzo

Gara: 19.00 (Live MotorBox dalle ore 18.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 26 marzo

Qualifiche: 21.30

Domenica 27 marzo

Gara: 21.30

TUTTO SUL GP DEL BAHRAIN 2022

Il tracciato di Jeddah ha privato Baku del titolo di circuito cittadino più veloce della storia. Sul lungomare della metropoli araba in piena espansione, lo scorso anno il poleman ha viaggiato a quasi 254 km/h di media, un dato inferiore solamente a quello di Monza. Sui ben 6,175 km di lunghezza del tracciato, il secondo più lungo del mondiale 2021 dopo Spa-Francorchamps. Il record della pista appartiene alla Mercedes di Lewis Hamilton, che lo scorso anno timbrò la pole position con il tempo di 1:27.511 e il giro veloce in gara in 1:30.734. Il Gran Premio sarà lunga appena 50 giri e si concluderà - se tutto filerà liscio - entro un'ora e venti. Sono addirittura 27 le curve sulla pista di Jeddah, 16 a sinistra e 11 a destra ma quasi tutte molto dolci, tranne l'hairpin di curva 13, che ha anche un'inclinazione di 12 gradi. La velocità massima toccata sulla pista araba è stata di 326,4 km/h ed è stata raggiunta da Kimi Raikkonen su Alfa Romeo nel 2021. Infine le zone DRS, saranno addirittura tre: sul rettilineo del traguardo, e sulle zone più movimentate tra curva 20 e 22 e tra curva 25 e 27: ci sarà da divertirsi.

Dal venerdì alla domenica si andrà incontro a temperature mutevoli e a un meteo in progressivo miglioramento su Jeddah. I primi due giorni di libere e qualifiche saranno comunque caldi, ma con cielo nuvoloso e vento forte. Domenica, prima della gara notturna, spunterà il sole sul giorno e la giornata sarà decisamente calda, con vento in calo. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 25 marzo: temperature: max 27°, min 18°; nuvoloso, precipitazioni 0%, umidità 37%, vento 37km/h.

Sabato 26 marzo: temperature: max 30°, min 21°; nuvoloso, precipitazioni 0%, umidità 36%, vento 35km/h.

Domenica 27 marzo: temperature: max 33°, min 22°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 32%, vento 24km/h.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/03/2022