F1 GP Arabia Saudita 2022, Diretta LIVE Prove Libere 3

LIVE JEDDAH F1 Neanche il tempo di metabolizzare la nuova geopolitica della Formula 1, con una Ferrari che torna a dettare legge segnando una doppietta nel GP Bahrain, che il circus dei GP riaccende i motori per un altro weekend a 300 all'ora. Per la seconda volta nella storia, le monoposto tornano a sfrecciare (ancora in notturna) sulla pista cittadina del Jeddah Corniche Circuit in Arabia Saudita, teatro lo scorso anno del clamoroso tamponamento tra Hamilton e Verstappen. Chi dei due grandi protagonisti dello scorso Mondiale sarà in grado di sfidare le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz nella lotta al vertice? Scopritelo insieme a noi con il racconto live minuto per minuto di tutte le sessioni del GP Arabia Saudita F1 2022.

Prove libere 3 GP d'Arabia Saudita 2022 live dalle 14.45 di sabato 26 marzo. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.