F1 GP Arabia Saudita 2022, Diretta LIVE Gara

LIVE JEDDAH F1 Neanche il tempo di metabolizzare la nuova geopolitica della Formula 1, con una Ferrari che torna a dettare legge segnando una doppietta nel GP Bahrain, che il circus dei GP riaccende i motori per un altro weekend a 300 all'ora. Per la seconda volta nella storia, le monoposto tornano a sfrecciare (ancora in notturna) sulla pista cittadina del Jeddah Corniche Circuit in Arabia Saudita, teatro lo scorso anno del clamoroso tamponamento tra Hamilton e Verstappen. Chi dei due grandi protagonisti dello scorso Mondiale sarà in grado di sfidare le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz nella lotta al vertice? Scopritelo insieme a noi con il racconto live minuto per minuto di tutte le sessioni del GP Arabia Saudita F1 2022.

Qualifiche GP d'Arabia Saudita 2022 live dalle 17.45 di sabato 26 marzo. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.