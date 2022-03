GP Arabia Saudita 2022, le pagelle di Jeddah

LE PAGELLE DI JEDDAH Ecco i nostri voti ai piloti impegnati nel Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1 a Jeddah, una gara che lo scorso anno ha regalato mille emozioni, su una pista estremamente veloce e pericolosa. Di seguito i voti, in continuo aggiornamento, dei 20 piloti che hanno partecipato al GP mediorientale.

In aggiornamento...

VEDI ANCHE

GLI ALTRI IN BREVE

MICK SCHUMACHER - VOTO SV Un peccato non abbia partecipato al GP. In Q2 aveva fatto un ottimo tempo nel primo run, poi l'incidente. Gli auguriamo di riprendersi subito.

YUKI TSUNODA - VOTO SV Se Schumacher non ha corso a seguito di un incidente, Yuki non è riuscito neanche a fare la qualifica per problemi tecnici. Non una bellissima notizia per la famiglia Red Bull.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/03/2022