Albo d'oro Gran Premio d'Arabia Saudita

LA STORIA È stata la grande novità della stagione 2021 di Formula 1, il debutto della massima serie automobilistica sulla pista di Jeddah, in Arabia Saudita. Il primo GP saudita della storia si disputa infatti su un nuovissimo circuito cittadino costruito in fretta e furia sulla corniche, il lungomare della città che sorge a pochi chilometri da La Mecca: una pista con ben 27 curve e 6.174 metri di lunghezza, che promette velocità di punta esorbitanti alternate a tratti misti molto tecnici, con parecchie pieghe in successione. A vincere la prima edizione è Lewis Hamilton su Mercedes, al termine di un duello rusticano con Max Verstappen.

VEDI ANCHE

ALBO D'ORO GP ARABIA SAUDITA F1

Anno Sede Gp Pilota Team 2021 Jeddah Lewis Hamilton Mercedes

Pubblicato da Salvo Sardina, 05/12/2021