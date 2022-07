F1 GP Ungheria 2022, Diretta LIVE Qualifiche

LIVE BUDAPEST F1 Con il quarto GP in cinque domeniche di un luglio a dir poco infuocato, la Formula 1 torna in pista in questo fine settimana per la tappa di Budapest, tredicesimo appuntamento della stagione 2022 e ultimo prima della pausa estiva. Sul toboga dell'Hungaroring, si riaccende la sfida tra un Charles Leclerc che deve rifarsi dopo l'errore della scorsa settimana in Francia, e un Max Verstappen che, considerando i 63 punti di vantaggio in classifica Piloti, può anche permettersi di amministrare. Chi avrà la meglio nell'eterna lotta tra Ferrari e Red Bull? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto tutte le sessioni del weekend del GP Ungheria 2022.

Qualifiche GP d'Ungheria 2022 live dalle 15.45 di sabato 30 luglio. Seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.